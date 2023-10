Chino Ríos rompe el silencio por quiebre matrimonial con Paula Pavic: “Ella cambió”

Marcelo “Chino” Ríos será uno de los invitados del próximo capítulo de Podemos Hablar (PH) de Chilevisión, donde romperá el silencio sobre su separación con Paula Pavic.

Recordemos que, a mediados de marzo, Ríos y Pavic confirmaron su término tras 14 años de matrimonio. Incluso, la empresaria ingresó una moción para concretar el divorcio en los tribunales norteamericanos.

Sin embargo, meses después anunciaron su reconciliación con un video que incluyó un apasionado beso. “Cuando el amor es más fuerte”, señalaron en ese entonces.

Chino Ríos y su quiebre con Paula Pavic

En diálogo con Julián Elfenbein, el ex tenista sostuvo que “la relación está desgastada, hoy conversamos, hay hijos de por medio y estamos tratando de estar bien”.

“Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí”, agregó.

En esa línea, Ríos aseguró que los últimos tres años junto a Pavic “han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida”.

“Está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”, añadió.

Síguenos en