La humorista Chiqui Aguayo reveló detalles sobre la pérdida de su primer embarazo que sufrió en 2018.

Durante su participación en Podemos Hablar de Chilevisión relató que “estuve embarazada por primera vez de mi hijo Yasser, y tuve una pérdida a los cinco meses de embarazo, sin previo aviso”.

“Fue muy impactante”, agregó, y detalló que “yo sentía que iba como corriendo, corriendo, y me pegué contra una muralla, donde no sabía si estaba parada, acostada. Era una sensación de no entender”.

Lee también: El Chino Ríos tendrá su propia serie documental en plataforma de streaming

“Estábamos súper ilusionados, estaba todo súper bien, y de un día para otro esto no existía, no existía nuestro hijo. Eso fue súper fuerte”, contó.

Aguayo ahondó en lo duro que fue para ella la situación: “Fue todo bien triste, porque tuve que acogerme a una de las tres causales, mi embarazo era incompatible con la vida. Entonces tuve que tomar una decisión que no es fácil de tomar”, dijo.

Por último, expresó que fue difícil “el proceso de enfrentarme a una sociedad, o no sé si sociedad. Finalmente es algo ideológico que en este país, con o sin ley, va a seguir funcionando igual. Y eso no debería ser, la ley no tiene ideología, no tiene moral, la ley es ley. Y eso hizo que fuera más difícil“.