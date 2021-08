La nueva invitada al programa de conversación, Pero con respeto, conducido por el animador J.C. Rodríguez, fue la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo, quien recordó una especial y divertida anécdota que le ocurrió en el colegio.

En el nuevo capítulo, JC le dijo a Chiqui Aguayo que “hay una acusación seria… hice la pega. Se te acusa en el colegio de haber iniciado en incendio. Estamos hablando de incendiar un liceo, en el colegio”.

Ante esa afirmación, la humorista nacional respondió y confesó entre risas que “sí, que bueno que me lo preguntan para poder aclarar y ojalá que mi mamá me crea esta vez. Cuando se lo conté no me creyó”.

“Mi mamá y mi papá se turnaban para no ir a mi reunión”, comenzó Aguayo. “Siempre había una sorpresa. Mi mamá me decía: ‘Daniela, ¿tienes buena notas?’, no… ‘¿tienes malas notas?’, no… y me decía ‘dime, para no encontrarme allá con sorpresas’, no mamá, tranquila. Y siempre tenía”, agregó.

Según reveló, cuando la acusaron de querer incendiar el colegio “creo que había una persona de la PDI instalada en la reunión de apoderados. Entonces esta persona empieza a decir que se va abrir una investigación por intento de incendio, entonces mi mamá, cuando empezaron a hablar, sintió que había un problema, entonces dijo no, la Daniela tiene que estar metida en esta huea’, ¡pero cómo!”, recordó.

Tras eso, la madre de Aguayo llegó muy asustada a su casa y le pidió que “por favor cuéntame la verdad, ¿tú estás metida en este incendio?”, ante lo que “Chiqui” le responde “qué incendio mamá… Ya mamá, te voy a contar la verdad de lo que pasó”.

“Habían unos estantes atrás, entonces la gente de la media estaba en la mañana y la gente de séptimo para arriba en la tarde, uno compartía la sala”, explicó. “Entonces nosotros vimos que en el estante se veían dos Coca Colas de 2 litros adentro. Entonces no pudimos soportarlo y dijimos saquémosla y tomémosla. Éramos cuatro”, añadió.

“Sacamos las dos Coca Colas, forcejeamos el estante, sacamos la cuestión y no nos dio para tomarnos las dos. Entonces que hacemos, la evidencia no puede quedar aquí, nos van a cachar. De malas, agarramos la Coca Cola, (la agitamos) y la tiramos en toda la sala. Toda la sala quedó llena de Coca Cola, de malas porque venía el otro curso que se iba a encontrar con esto y alguien llegó y la profesora dijo ‘esto es bencina’ y ahí se empezó a armar toda una polémica de qué es lo que pasó”, reveló la comediante.

Finalmente, aclaró que “no era bencina, era Coca Cola“y que “nunca contamos nada”.