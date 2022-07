“Me fui a negro”: Chiqui Aguayo relató el insólito pelotazo de Pamela Díaz que la mandó a la clínica

Una insólita situación vivieron este miércoles Pamela Díaz y Daniela “Chiqui” Aguayo, luego de haber jugado un partido de pádel, deporte que poco a poco ha ganado terreno en nuestro país.

Las amigas se enfrentaron en un duelo de dobles en el que también participaron Giannina Minieri y Francisco López. Todo era normal, hasta que la humorista fue víctima de un pelotazo lanzado por la modelo.

En un primer video subido por la ex pareja de Manuel Neira, se observa que la comediante está sentada en la cancha con una tremenda hinchazón en el ojo izquierdo, lo que provocó las risas del resto de los presentes.

Debido a esto, Aguayo tuvo que ir a una clínica cercana para ser observada con un médico, retornando a las pocas horas a su casa para explicar lo ocurrido.

A través de una serie de historias en su Instagram, y respondiendo las preguntas de sus seguidores, la humorista contó que “íbamos ganando con la “Giani” 4-1. Yo saco. La Pame me devuelve espectacularmente”.

Voy a la red y, no se cómo cresta, en vez de achuntarle a pelota le pego con el canto de la paleta (y me golpeó). Me fui a negro”, relató.

Chiqui admitió que el pelotazo “me dolió” y que incluso “primero me asusté”, revelando que los videos publicados en redes sociales son de minutos más tarde al suceso, una vez que se dieron cuenta que no era tan grave”.

“El diagnóstico del doctor fue que solamente había una inflamación producto del golpe, pero no hay una lesión grave o permanente. (El ojo) se va a recuperar en unos días cuando baje la inflamación”, concluyó.