La comediante nacional Daniela “Chiqui” Aguayo fue una de las invitadas en el reciente capítulo de La Divina Comida, donde recordó uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir: la pérdida de su hijo Yasser a los cinco meses de embarazo.

Aguayo compartió durante el programa con sus colegas del humor Jenny Cavallo, Mauricio Flores y Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”. Fue precisamente este último quien le preguntó sobre este hecho que marcó su vida.

“Tenía cinco meses, iba todo bien y de un minuto a otro estaba todo mal. Fue lejos lo más terrible que me ha tocado atravesar“, comenzó diciendo la actriz, quien contó que este episodio lo rememora de una manera “bien gráfica”.

“Yo sentí que iba corriendo cagada de la risa y de repente me pegué tan fuerte en la muralla que cuando abrí los ojos no sabía si estaba parada o acostada“, describió.

Asimismo, contó una emotiva historia familiar que involucra a Yasser y a su pequeña hija nacida en 2019, Amal: “Le decimos que tuvo un hermano y que ahora vive en el cielo, que nos está cuidando. Siempre está presente y siempre hablamos con Karim (Sufan, su esposo) que tenemos dos hijos”.

La intérprete sostuvo que en el momento de la pérdida le quedó “la cagada” en su vida. “Primero, una lección de humildad tremenda porque no se podía hacer nada. No estaba en mis manos, no había plata que lo solucionara ni contacto que te ayudara. No había nada, sólo resignarte a lo que estaba pasando”

“Yo estaba deshecha. Cuando salimos de la clínica nos íbamos sin nuestro hijo. Tuvimos un parto, pero salimos sin hijo (…) Desde ese día soy otra persona“, cerró.