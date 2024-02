Alison Mandel “columpió” a Pedro Ruminot con hilarante chiste en Viña 2024: “No sé cómo decirlo”

Alison Mandel fue la humorista que brilló en la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2024, con una exitosa rutina llena de referencias sobre la maternidad y su relación con el comediante Pedro Ruminot.

La comediante aprovechó la oportunidad para incluir chistes relacionados a Ruminot, con quien está casada y tienen un hijo en común.

Una de las tallas más aplaudidas ocurrió cuando Mandel contó por qué se enamoró del ex Club de la Comedia: “Quiero decir que lo amo, que me enamoré de él la primera vez que lo vi. Yo que sé que ustedes piensan altiro ‘obvio, por su atractivo físico”.

“Es porque ustedes no lo han visto en pelota”, agregó después, lo que desató varias risas en la Quinta Vergara.

Alison Mandel y su aplaudido chiste sobre Pedro Ruminot

“Yo me enamoré porque tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé cómo decirlo para que no suene feo“, advirtió Alison antes de mencionar las razones para enamorarse de Pedro Ruminot.

“El Pedro es flaite, y no hay nada que me guste en un hue… es que sea flaite”, bromeó la comediante, agregando que un hombre “tiene que ser flaite, flaite, flaite”.

Luego, la humorista señaló que “los flaites tiran bien. Se sabe, el flaite tira bien. El cuico, no. Tira como con culpa. Como si diosito lo estuviera mirando, pero el flaite tira hoy día porque no sabe si mañana va haber o no”.

