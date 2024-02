“Tengo una sorpresa”: El chiste que podría reunir a Sergio Freire con Los Bunkers en Viña 2024

Los Bunkers y Sergio Freire se presentarán en la quinta jornada del Festival de Viña 2024, en una noche cargada de talento nacional. Recordemos que, además, Young Cister cerrará el show.

La banda penquista se presentará por tercera vez en el evento, mientras que el ex Club de la Comedia debutó en 2018, con una rutina que lo hizo merecedor de todos los premios.

En la conferencia de prensa, el comediante relató cómo la organización del evento pensó en juntar al comediante con los intérpretes de Llueve sobre la ciudad. Según comentó, él pretendía estar en la primera noche del festival, sin embargo, le contaron que “tenían algo preparado para él”.

“Tenemos a Los Bunkers y nos gustaría que estuvieras con ellos“, reveló entre risas el comediante, que tras conocer esta información, se decidió por compartir el día con los penquistas, en lo que calificó “una noche soñada“.

Chiste entre Los Bunkers y Sergio Freire

“Tengo una sorpresa… no voy a llegar, me voy a mandar un Peso Pluma, el show está lleno de sorpresas“, bromeó Freire, refiriéndose a la posibilidad que uno de sus ex compañeros del Club de la Comedia pueda subir a la Quinta.

Recordemos que corría el año 2018, y Sergio Freire trajo a la palestra la hilarante confusión de un ex presidente que terminó siendo parte de uno de los chistes más importantes de su rutina.

Según comentó el humorista, relato que luego ratificó Fabrizio Copano en 2023, el difunto ex mandatario solía confundir a los miembros del extinto Club de la Comedia con los integrantes de Los Bunkers.

La comparativa hizo reír a toda la Quinta Vergara, que en 2023, finalmente pudo ver reunidos a ambos grupos, luego que Fabrizio Copano subiera a los 5 integrantes de la banda penquista, junto a Rodrigo Salinas, y desde la comedia, Ruminot y Freire lo acompañaron.

