El cruel meme de Family Guy que hizo que popular actriz se alejara del cine: “Todos se burlaban de mi cuerpo”

Chloë Grace Moretz es una joven estrella de Hollywood que durante la década del 2010 era una de las celebridades cuya popularidad iba ascendiendo como la espuma y de un día para otro prácticamente desapareció.

Su progresiva ausencia de la gran pantalla fue atribuida por la prensa especializada a los malos resultados en taquilla de algunos de sus proyectos, pero al parecer la razón era otra muy diferente y que afectó a la actriz que en 2009 saltó a la fama como la hermana de Joseph Gordon Levitt en 500 Days of Summer en plena adolescencia.

Según contó en una entrevista con Hunger la protagonista de la saga Kick Ass (2010), “durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve y la Chloë que soy en privado. Entonces esos dos mundos chocaron y me sentí realmente crudo, vulnerable y abierto. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo“.

“De hecho, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó, de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano”, sinceró Moretz, quien explicó que “esta foto fue manipulada en un personaje de Family Guy con piernas largas y torso corto, y fue uno de los memes más extendidos en ese momento”.

En la misma línea, expresó que “todos se burlaban de mi cuerpo y se lo mencioné a alguien y dijeron: ‘Oh, cállate, es divertido’. Y solo recuerdo estar sentada y pensar, mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram”.

“Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil para mí de superar”, reconoció la estrella de 25 años que participó en los remake de Carrie (2013) y Suspiria (2019).

Junto a esto, la intérprete de Neighbors 2 (2016) y Clouds of sils Maria (2014) manifestó que “tomó una capa de algo que solía disfrutar, que era vestirme e ir a una alfombra y tomar una foto, y me hizo sentir muy cohibida. Y creo que la dismorfia corporal (trastorno en el que se perciben distorsionadas las partes del cuerpo), con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola por los problemas de las redes sociales”.

“Básicamente me convertí en una reclusa”, apuntó antes de reflexionar que “fue genial porque me alejé de los fotógrafos y pude ser yo misma y tener tantas experiencias que la gente no fotografiaba, pero al mismo tiempo me ponía muy ansiosa cuando me fotografiaban. Mi ritmo cardíaco aumentaría y me hiperventilaría”.