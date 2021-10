Las redes sociales se encendieron luego que fanáticos comenzaran a esparcir algunos rumores sobre un nuevo posible romance hollywoodense entre Selena Gómez (29) y Chris Evans (40), luego que este último siguiera a la cantante en Instagram.

No obstante, las especulaciones se acrecentaron cuando se difundieron unas fotografías en las cuales captaron a “Capitán América” con la cantautora.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez seen leaving the same studio in LA (Oct.1st). Rumours are that the two superstars are working together in an upcoming film after they started following eachother on Instagram. pic.twitter.com/9d0Qx22ZKS

