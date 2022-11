Chris Hemsworth reveló que tiene un alto riesgo de padecer Alzheimer en nueva docuserie

Una fuerte situación personal fue la que reveló el actor australiano Chris Hemsworth durante una reciente entrevista: tiene un alto riesgo de padecer Alzheimer.

El intérprete que dio vida a Thor se enteró de la noticia mientras filmaba la nueva docuserie Limitless.

En la producción de National Geographic, creada por el director Darren Aronosfky, Hemsworth pone a prueba sus habilidades para poder combatir el envejecimiento.

“Las nuevas investigaciones científicas están arruinando la sabiduría convencional sobre el cuerpo humano y ofrecen una visión fascinante sobre cómo podemos liberar los superpoderes de nuestro cuerpo para combatir las enfermedades, rendir mejor e incluso invertir el proceso de envejecimiento”, dice la descripción de la serie.

La revelación llegó luego de realizarse un extenso análisis de sangre y en el capítulo en el que hablan sobre la salud del cerebro, el intérprete se reúne con un especialista, quien le explica el diagnóstico.

