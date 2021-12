Al parecer, una de las bandas más importantes del último siglo, Coldplay, dejará de hacer música en 2025.

Así lo anunció su vocalista, Chris Martin, en una entrevista radial con la BBC, en el marco de un programa navideño con la presentadora inglesa Jo Whiley, del cual se reveló un adelanto.

“Nuestro último disco saldrá en 2025, y después de eso creo que solo estaremos de gira”, comentó Martin.

En esa línea, agregó que “tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”.

Esta no es la primera vez que el cantante se refiere a que la banda dejará de hacer música. En octubre pasado, Chris señaló a The NEM que luego de hacer 12 álbumes iban a parar de hacer nuevas creaciones. Sin embargo, no había dado una fecha exacta. Hasta ahora.

Por otro lado, también habló con Absolute Radio, instancia en la que dijo que se imaginaba seguir de gira junto a la banda “en la forma en que lo hacen los (Rolling) Stones, será genial si todavía podemos estar de gira a finales de nuestros 70 (años)”.

“Será maravilloso si alguien quiere venir”, sostuvo.