Chris Martin salió caminando del hotel y nadie lo notó: Fue a pasear al Parque Bicentenario

Luego de sus dos exitosos conciertos en el Estadio Nacional, los integrantes de Coldplay se dieron un merecido descanso el pasado jueves con el fin de recuperar energías para los dos conciertos restantes que se realizarán en el recinto de Ñuñoa.

La banda, que se está hospedando en el hotel Mandarín Oriental ubicado en la comuna de Las Condes, ha tenido una hermética agenda en la capital, pero eso no ha significado que no se han dado el tiempo de conocer parte de la ciudad durante su extensa visita al país.

Y es que, a pesar de que cientos de fanáticos esperan a diario a los músicos en las afueras del hotel, el líder de la banda, Chris Martin, logró salir caminando del recinto sin que casi nadie lo notara.

Así trascendió en redes sociales, luego de que algunos videos en los que aparece Martin, tapado con un gorro y una mascarilla para ocultar su identidad, se compartieran y rápidamente viralizaran.

De acuerdo con algunos fanáticos que lograron identificarlo, el cantante habría recorrido primero el mall Casa Costanera en Vitacura y luego habría meditado en el Parque Bicentenario de Las Condes.

“Estaba meditando, sentado a lo indio. Sin gorro y sin mascarilla. Nos quisimos acercar de manera prudente, pero alguien nos atajó y nos dijo que no lo molestáramos ahora y que no se tomaría fotos. Nos alejamos esperando que se parara. Lo hizo y se nos acercó, y dijo ok, pictures (ok, fotos)”, relató un fanático a LUN, luego de lograr conocerlo e intercambiar algunas palabras con él.

Revisa el registro a continuación: