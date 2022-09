“Nuestro nuevo amigo Pablo”: Chris Martin cantó acompañado de un fan que subió al escenario a tocar el piano

En su quinto día en el país y, luego de que algunos integrantes recorrieran algunas zonas de Santiago sin que fueran percibidos, Coldplay ofreció el tercero de los cuatro conciertos que tienen programados en el Estadio Nacional.

En esta nueva jornada, cargada de luces, confetti y fuegos pirotécnicos, el líder de la banda, Chris Martin, protagonizó un emotivo momento junto a un fanático, dando cuenta, una vez más, de su ya característica sencillez y calidez humana.

Fue antes de la canción Let Somebody Go, originalmente un dúo con Selena Gomez perteneciente a su último disco, cuando el cantante apuntó a un seguidor en el público, que se identificaría como Pablo, para luego hacerlo subir al escenario para interpretar una canción junto a él.

“Por favor mis amigos, bienvenido nuestro nuevo amigo Pablo. Come on, let’s go”, le dijo al joven, recibiéndolo con un fuerte abrazo cuando logró subir a la tarima con ayuda de los guardias de seguridad.

Luego, Chris Martin preguntó: “You know how to play this song?” (¿Sabes cómo tocar esta canción?), a lo que respondió un “Okey Pablo, let’s go” (Bueno Pablo, hagámoslo), cuando el fanático confirmó que sabía tocar la canción en piano.

De esta forma, y acompañado de las miles de pulseras luminosas, Pablo vivió un inolvidable momento tocando la canción en compañía de su ídolo y en frente de las decenas de miles de personas que se encontraban en el recinto de Ñuñoa.

Revisa el emotivo video a continuación: