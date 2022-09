“Nuestro nuevo amigo”: Chris Martin subió a fan chileno al escenario y tocaron canción en piano

Durante el segundo concierto de Coldplay en Chile, un joven fanático fue subido al escenario por Chris Martin, el vocalista del grupo, para interpretar en piano la canción Everglow. Una verdadera sorpresa, teniendo en consideración que no es un tema que se encontraba dentro del setlist oficial del tour Music of the Spheres. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y en el registro, el joven de 17 años llamado Leonardo Cataldo, oriundo de Antofagasta, se sienta en el piano mientras Martin dice “bienvenido nuestro nuevo amigo Leonardo”, en un perfecto español. Tras eso, comienzan a interpretar la canción. “Debimos haberla practicado”, bromeó el musico británico. Revisa el momento a continuación.