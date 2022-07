“No soy una víctima”: Chris Rock rompe el silencio sobre la cachetada de Will Smith en los Oscar

Recientemente, el comediante Chris Rock se refirió públicamente a la cachetada que le dio Will Smith en plena ceremonia de los Oscar en marzo pasado, cuando se burló de la calvicie de su esposa, y aseguró que “no soy una víctima”.

Sus declaraciones se dan en medio de un show de stand up comedy junto al también actor Kevin Hart en un recinto en Nueva Jersey, el pasado domingo 24 de julio.

Allí, Rock bromeó al decir que “cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, según indicó una fuente a US Weekly.

Tras eso, una parte de su monólogo hizo referencia a las personas que son sensibles y que suelen “hacerse la víctima”, momento en que el intérprete de 57 años aclaró que él no lo es.

“No soy una víctima, hijo de p*ta”, comentó. “Sí, esa mierda duele… Pero me sacudí y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, aseguró.

Cabe recordar que hace un par de semanas, Kevin Hart, quien es amigo de ambos involucrados, señaló en una entrevista con Entertainment Tonight que Smith se arrepiente de lo sucedido y que “se encuentra mucho mejor ahora y desde luego mucho mejor de lo que estaba antes”.