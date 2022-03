Una de las situaciones que sin duda pasará a la historia de los premios Oscar será la cachetada que el actor y reciente ganador del galardón, Will Smith, le dio al comediante Chris Rock. Sin embargo, al parecer no todo sería malo para quien la recibió.

Cabe recordar que todo ocurrió en medio de la presentación de Rock en la entrega de los premios de la Academia 2022, quien hizo una referencia a la calvicie que sufre Jada Pinkett —esposa de Smith— producto de su alopecia y la comparó con la protagonista de la película G.I. Jane 2. Eso, hizo enojar al protagonista de King Richard y motivó a que se subiera al escenario para golpear al comediante.

Si bien han pasado varios días desde el domingo, el hecho se ha transformado en la noticia de la semana y probablemente lo será durante mucho tiempo, algo que al parecer está siendo favorable para el comediante, quien reúne críticos y adeptos, porque se anunció que la venta de las entradas para su show de stand up comedy aumentaron considerablemente luego de lo sucedido, al igual que el precio.

Según informó TickPick, encargados de la venta de tickets para su show, el 28 de marzo en redes sociales, “vendimos más boletos para ver a Chris Rock durante la noche que en el último mes combinado” y que el precio se elevó.

De acuerdo a lo consignado por Variey, desde la empresa también afirmaron que desde el domingo subió el precio, desde un mínimo de 46 dólares —unos $36 mil— hasta los 341 USD —cerca de $267 mil.

Rock realizará seis espectáculos en la ciudad de Boston, Estados Unidos, mientras que el próximo 2 de abril dará inicio a su gira mundial, Ego Death.

