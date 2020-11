(CNN Español) – Una vez más, Chrissy Teigen habló abiertamente sobre las luchas que atraviesa frente a la pérdida de su hijo.

Chrissy Teigen y su esposo, el cantante John Legend, perdieron en octubre al tercer bebé que esperaban, Jack. Ella ha compartido públicamente su duelo, incluidas fotos del hospital.

Este miércoles, la usuaria generalmente activa en redes sociales explicó en Twitter por qué no ha estado tan presente en esta red social.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you!

