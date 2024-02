¿Cuánto dinero ha ganado Christell por el éxito global de “Dubidubidu”? Esto respondió la cantante

Cuando su famosa canción Dubidubidu (Chipi chipi chapa chapa) aún se mantiene en el primer lugar del ranking de las 50 canciones más virales de Japón, la cantante Christell sorprendió al revelar si ha ganado o no dinero con el éxito.

La oriunda de Talcahuano fue invitada al último capítulo del podcast Con la ayuda de mis amikas, conducido por María José Castro y Valeria Cárcamo, donde habló de su inesperado alcance mundial y de los posibles réditos financieros que podría obtener.

“No puedo hablar mucho”, comenzó diciendo la joven, quien también es fonoaudióloga. “No por temas malos, sino porque estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, paso a pasito, muy en silencio”.

Christell por el éxito global de su canción: “Hay varios enredos”

En vista de lo anterior, añadió: “Entre comillas es similar (a las regrabaciones que está haciendo Karen Paola), pero no del todo, porque en el caso de Karen son covers”.

Sin embargo, añadió que “con el ‘Chipi chipi’ es distinto, porque el autor es chileno, está vivo y logramos conectar con él, pero hay varios enredos, destapé una olla de un caldo gigante, es todo un rompecabeza“.

En eso, Valeria Cárcamo interrumpió y especuló “de quien inscribió la canción y los derechos”, a lo que la artista que saltó a la fama con el programa Rojo contestó con una respuesta afirmativa.

¿Ha ganado Christell dinero por el éxito de Dubidubidu?

“La canción no me pertenece y es muy difícil que me pertenezca, la viral al menos, pero sí la puedo regrabar, sí gano dinero pero no me voy a hacer multimillonaria ni nada por el estilo”, confesó la cantante, dejando claro que, de momento, no ha engrosado su billetera.

“Estoy en conversaciones para ver lo que se puede hacer, lo mas tranqui y piola posible. No me voy a quedar sentada haciendo nada, hare todo dentro de los medios que tengo”, concluyó Christell.

