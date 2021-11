La ex integrante de Rojo Fama Contra Fama, Christell Rodríguez, habló nuevamente sobre su temprano salto a la fama cuando tenía apenas seis años, siendo éxito de ventas por sus discos y un gran fenómeno musical que incluso le permitió ser nominada a los Grammy Latino en 2005.

“Haber tenido esa infancia más expuesta, yo creo que no fue tan malo”, señaló la cantante y hoy estudiante de Fonoaudiología en entrevista con TV+. Sin embargo, hizo hincapié sobre las consecuencias que tuvo esta temprana exposición durante su etapa escolar.

“Obviamente la exposición trae una amargura de por medio. Lo que más me afectó fue la diferencia entre mis pares, con compañeros del colegio”, puntualizó.

En ese sentido, la intérprete de Mueve el ombligo detalló que las complicaciones con sus compañeros provenían por “algo relacionado a lo social”. “Era un colegio de un estigma social bien alto y yo no venía de ahí. Era la diferente del colegio entero, pasaba más por eso que por la televisión, no me consideraban alguien importante. Me discriminaban de donde venían, yo era la niña del campo”.

“Fue difícil, fueron años de harta pena”, añadió. No obstante, destacó el apoyo que le brindaron los docentes del establecimiento en aquel momento. “Mis profesores nada que decir, los adoro”, cerró.