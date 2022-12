Christell Rodríguez compartió registro de su innovadora despedida de soltera: “Las risas no faltaron”

Fue a mediados de este 2022 cuando Christell Rodríguez sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio. Continuando con los preparativos para ese esperado acontecimiento, ahora fue el turno de la celebración de la despedida de soltera.

Lejos de las tradiciones, la artista compartió el registro de este encuentro que se llevó a cabo en conjunto; es decir, tanto el novio como la novia protagonizaron esta despedida.

La temática de esta divertida reunión entre amigos estuvo enfocada en los colores. Así, cada invitado e invitada lucía un atuendo de un color en particular y, además, algún snack que fuese de la misma tonalidad.

Entre los presentes se pudieron distinguir a dos ex participantes de The Voice, Camila Ferretto y Jorge Imhoff, además de otras amistades de la ex integrante de Rojo.

En una celebración completamente familiar, los asistentes también enfrentaron diferentes juegos que sacaron carcajadas.

“Lo pasamos muy bien, las risas no faltaron y, a pesar de que fue demasiado improvisado, todo estuvo buenísimo“, destacó Christell sobre su despedida de soltera.

Revisa cómo fue su celebración a continuación: