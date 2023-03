“Preocúpate de tu cuerpo”: Christell Rodríguez estalla y expone a seguidor que la criticó por su físico

La cantante nacional Christell Rodríguez lanzó un fuerte descargo contra un seguidor que la criticó por su cuerpo, mensaje que fue viralizado en las redes sociales.

La artista subió una historia a Instagram en la que sacó un pantallazo de un insólito mensaje de parte de esta persona, quien la acusó de ser “una arrastrada de la TV”, pero que se terminó llevando una inesperada respuesta.

“¿No te da vergüenza estar así? E incluso prestarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti. Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV, pero por último preocúpate de tu cuerpo”, señaló el usuario.

Pero el individuo, que aparentemente se creó una cuenta falsa solamente para hostigar a la intérprete, no se quedó ahí y continuó: “Es vergonzoso, de verdad te lo digo. Piensa que eres una influencer para muchas, tanto para mujeres de tu edad o más chicas. ¿Qué ejemplo les das?

“Cuando madures y caches que ser gordo es sinónimo de enfermedad, tendrás más conciencia y dejarás de pasar por la vida haciendo el loco, ya que lo único que haces es dar la cacha”, agregó.

“Mensaje lleno de resentimiento”

En la parte superior del pantallazo, Rodríguez respondió con firmeza y apuntó que “a mí me daría vergüenza verme así, pero a ti ¿No te da vergüenza esconderte en una cuenta falsa y darte el tiempo de escribir tremendo mensaje lleno de resentimiento y odio?”

“Y no me vengan que tengo que aguantarme este tipo de mensajes porque no, corazón. Bajo ninguna circunstancia me merezco este tipo de trato”, señaló la cantante.

Hace solamente algunos días, la joven expuso a otra seguidora que le mandó una serie de inapropiados comentarios por interno, tratándola constantemente de “gorda”. “Obviamente se fue bloqueadísima”, aclaró Christell.