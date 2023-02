Christell Rodríguez encantó las redes con fotos de su matrimonio: “Se siente extraño cuando me dicen señora”

Ahora es señora Christell Rodríguez y así lo dio a conocer en redes sociales, recibiendo miles de comentarios positivos y de felicitaciones en este importante paso en su vida: La cantante de 25 años contrajo matrimonio con Roberto Parra en el Registro Civil de Quilpué.

A las 9 de la mañana del jueves, la artista dio el sí en compañía de 13 invitados, entre los que estaban “mis papás, mi abuelita, sus papás, su hermana y su cuñado, básicamente”, según contó a LUN.

Sobre la ceremonia dijo que “fue súper bonito, cortito, conciso y muy emotivo”, pero que más allá de derramar lágrimas de felicidad, las risas fueron las que repletaron el ambiente.

“Pensé que iba a llorar, pero me reí, porque mi ahora esposo siempre me hace reír mucho, entonces dentro de mi emoción me reí más de lo que pude haber llorado. Mañana yo creo que voy a andar con la sensibilidad a flor de piel, aunque no quiero llorar para no arruinar el maquillaje”, relató.

El maquillaje al que se refiere la cantante se relaciona a la ceremonia por la iglesia que se llevará a cabo este viernes en Olmué, con una posterior fiesta que en esta ocasión multiplica por 10 la cantidad de invitados e invitadas.

“Priorizamos la familia y gente que ha sido parte de nuestra historia hasta ahora. Ta vez hay muchos que querían estar con nosotros y no se pudo”, detalló sobre quiénes estarán presentes en la celebración, enfatizando además que “no invité a nadie de Rojo por lo mismo”.

Respecto de la luna de miel, la cantante adelantó que sus planes son los siguientes: “Yo tengo familia en Estados Unidos, así que queremos pegarnos un viajecito para allá. Igual nos vamos a ir la próxima semana al sur de Chile a disfrutar un poco“.

“Solo llevo unas horas, pero se siente extraño cuando me dicen señora. Estoy feliz. Estamos muy felices y agradecidos de tener la oportunidad de celebrarlo y estar en familia”, sentenció.

Mira algunas imágenes de su matrimonio civil a continuación: