Christell recibió gran ovación en Juntos Chile se Levanta: “No me esperaba algo así”

Con una tremenda ovación fue recibida Christell Rodríguez en la obertura del segundo bloque de Juntos Chile Se Levanta, el evento benéfico televisado que se llevó a cabo este viernes en el Movistar Arena.

Con el Ballet Oficial del Festival de Viña de fondo, la joven cantante apareció junto a Carolina Soto, Juan Ángel Mayorca y Hadonais Nieves, interpretando el tema argentino Sin Principio Ni Final.

Uno a uno los cantantes invitados fueron apareciendo en el escenario del Movistar Arena para cantar una parte de la canción de Abel Pintos, sin embargo, el público enloqueció al ver a Christell.

Este recibimiento emocionó enormemente a la también fonoaudióloga, quien agradeció en redes sociales por el apoyo recibido.

#JuntosChileSeLevanta | Carolina Soto, Christell Rodríguez, Juan Ángel Mallorca y Hadonais Nieves se presentaron en la campaña solidaria Puedes hacer tu aporte en la cuenta 1001-4 de Banco Estado 📲✅ 📺Señal en vivo YouTube: https://t.co/MkL72PIVQ7 pic.twitter.com/80aNK7aBnv — Chilevisión (@chilevision) February 17, 2024

¿Qué dijo Christell en Instagram?

“Quiero decir que estoy, pero MUY agradecida por la tremenda demostración de cariño que me dieron hoy en la obertura en el Movistar. No me esperaba algo así, fue muy emocionante. Muchas gracias”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Asimismo, pidió no olvidar la causa por la que se presentó en dicho escenario. “Si aún no han donado, aún queda tiempo para apoyar esta iniciativa y seguir apoyando el proceso”, cerró Rodríguez.

Revisa lo que dijo Christell:

