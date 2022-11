Christell Rodríguez recuerda difícil momento que vivió por su temprana exposición: “El Sename hizo un sumario”

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, el cual tuvo como invitados a la actriz Mónica Carrasco, el bailarín Christian Ocaranza, el chef Mikel Zulueta y la cantante Christell Rodríguez.

En la instancia, la joven artista, que se hizo famosa por su participación en el programa “Rojo”, habló sobre su primera presentación en televisión y lo difícil que fue lidiar con la exposición mediática siendo una niña. “La primera vez que me presenté tenía 5 años, no calificaba en la edad mínima”, dijo.

En especial, recordó un episodio que marcó su infancia, cuando dijo en medio de una presentación que “le dolía la guatita”. “Yo no supe qué pasó, en realidad, para mí nunca pasó, obviamente yo fui intervenida, me operaron porque había dado apendicitis”, dijo la también Tiktoker.

A lo anterior agregó que “a mí personalmente no me afectó, no es algo que yo diga que me cambió, pero sí creo que a mi papás sí. También se aprovecharon harto de nosotros como familia”.

En medio de la conversación, Christell también comentó que “en cierto punto la gente del canal, los productores, se transformaron en parte de mi familia, yo siento que nos dieron la espalda”.

Finalmente, la cantante confesó que tras el episodio, inició “un proceso de difamación y lo que se dijo, no es menor. Intervinieron entidades del Gobierno, desde el Sename hizo un sumario”.