Christell confesó cómo afectó la polémica por “dolor de guatita” en su carrera musical

Christell Rodríguez reveló que el recordado episodio de “dolor de guatita” terminó con su carrera musical y detalló cuál hubiese sido su presente profesional de no ser por esa polémica.

Recordemos que la joven tenía 5 años cuando se encontraba cantando en una presentación, la cual interrumpió para decirle a sus padres que se sentía mal del estómago.

¿Qué dijo Christell?

La artista se encuentra viviendo un apogeo en sus redes sociales gracias a la viralización de su éxito “Dubidubidu”, el cual se lanzó durante su paso por Rojo.

Sin embargo, respecto de cómo influyó el escándalo del malestar estomacal en su futuro, señaló a La Nuestra: “Mi carrera se acabó por lo que inventaron. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”.

Además, admitió que considera haber nacido “para hacer una superestrella” y que desde muy pequeña sintió una inclinación por el canto y los escenarios.

Respecto a su presente, señaló: “Lo que más hago es contenido en redes sociales y me encanta. Me encanta el tema de comunicar algo, de compartir”.

Es por ello que la joven va a realizar un viaje a Corea del Sur prontamente, aprovechando el apogeo que tuvo su canción en redes sociales, por la que incluso idols coreanos se han grabado con la canción.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christell (@christell_oficial)

