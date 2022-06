A casi 20 años: Christell contó su verdad sobre la polémica por “dolor de guatita”

Christell Rodríguez recordó uno de sus episodios más polémicos de su infancia sobre los escenarios. En conversación con Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto de Chilevisión, la joven de ahora 24 años comentó el recordado episodio del “dolor de guatita”.

En 2004, cuando tenía 5 años, alcanzó una gran fama nacional con su éxito Mueve el ombligo, el que la llevó a participar de varios conciertos en gran parte del país. En uno de esos shows, la entonces niña interrumpió su presentación para decirle a su familia que se sentía mal de estómago. Sin embargo, sacó adelante todo.

Esta situación fue registrada y publicada en diversos medios de la época, por lo que su padre fue incluso cuestionado por una presunta explotación infantil.

“Como familia no nos íbamos a seguir exponiendo a algo tan malicioso“, comenzó declarando Christell.

Asimismo, añadió que “a ningún padre le gustaría que lo cuestionaran en la forma que está criando a sus hijos. En la forma que está apoyando a sus hijos. Eso lo hicieron con mi familia, lo hicieron de una forma muy fea. A tal punto en que se involucraron entes del gobierno”.

Junto a esto, la cantante declaró que “yo no sabía nada, yo seguía tranquila. Ahora grande me doy cuenta de todo lo que significó y, en realidad, admiro a mis padres por su manejo, por su templanza y me hace valorarlos aún más“.

“Realmente fue una tontera“, manifestó Rodríguez, quien agregó que “estábamos felices, nosotros siempre hemos sido muy unidos, muy de conversar las cosas”.

Es en ese contexto que, finalmente, argumentó que “la televisión de alguna forma nos dio la espalda“, ya que -dijo- no respaldaron su familia en ese momento. “Si nos hubieran respaldado de alguna forma la historia hubiera sido distinta”, concluyó.

