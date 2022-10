“Él si puede escoger”: Christian Bale agradece a Leonardo DiCaprio por todos los papeles que rechazó

En una reciente entrevista, el actor Christian Bale se refirió a todos los papeles en el cine que el mismísimo Leonardo DiCaprio rechazó y que terminaron en sus manos. Aunque se lo tomó con humor.

En conversación con GQ, el intérprete británico de 48 años abordó su extensa carrera en el cine, entre ellos sus papeles en el Imperio del Sol, American Psycho, Batman y más reciente su participación en Thor: Love and Thunder, y también fue consultado por los roles que perdió, entre ellos, Titanic.

“Oh, pero no fui el único”, respondió. “Mira, hasta el día de hoy, cualquier papel que le den a otra persona es uno que él no aceptó”, continuó haciendo referencia al personaje del psicópata Patrick Bateman (en American Psycho).

“No importa lo que te digan. No importa lo bien que te lleves con los directores. Toda esa gente con la que he trabajado varias veces le ofreció a él (DiCaprio) cada uno de esos personajes primero. Uno de ellos me lo dijo”, agregó Bale.

Tras eso, aprovechó la oportunidad y agradeció al también protagonista de La Playa. “Gracias, Leo, porque, literalmente, él sí puede escoger lo que hace. Y bien por él, porque es fenomenal”.

Consultado sobre si se tomó a la personal la situación con el activista medioambiental, Bale señaló que no. “No sabes lo agradecido que me siento de que me den cualquier cosa. Yo no puedo hacer lo que él hace. Y tampoco quisiera tener la exposición que él tiene. Él lo hace estupendamente. Pero sospecho que, prácticamente, cualquiera que tenga una edad similar a la suya en Hollywood le debe su carrera al hecho de que él ha rechazado un proyecto”.

Su relación con la pantalla verde

No es común que un actor como Christian Bale participe de proyectos a base de pantalla verde, como películas de superhéroes.

En esa línea, desde la revista también le consultaron sobre su papel en la nueva película de Thor. “Bueno, pensé: ‘Este parece ser un personaje interesante. Tal vez, pueda hacer algo con él, ¿quién sabe?’. Y me encantó Ragnarok. Llevé a mi hijo a verla y se la pasó trepándose como un mono encima de los asientos y, de repente, me dijo: ‘Bueno, ya me aburrí, vámonos’. Entonces le respondí: ‘No, no, no. Espera, espera, espera. Déjame terminar de verla”, contó.

Sin embargo, reveló que “es la primera vez que lo hago. Y sí, ‘monotonía’ podría ser la palabra que lo define. Tienes a gente muy buena. Y hay otros actores que tienen mucha más experiencia que yo”.

“No tienes ni idea de qué hacer. Yo ni siquiera podía distinguir entre escenarios. Ellos me decían: ‘Estás en el escenario número tres’, y yo les respondía: ‘¿cuál es ese?’. ‘El azul’. Y otra vez: ‘Estás en el escenario siete’, y yo de nuevo: ‘¿cuál es ese?’. ‘El azul’. Yo todo el tiempo estaba como: ‘Eh, ¿dónde?'”, contó.