Christian Bale recuerda su “mochileo” por Chile desde Santiago a Torres del Paine: “Fue hermoso”

El próximo jueves 7 de julio se estrenará en Chile la película Thor: Amor y Trueno, última entrega de Marvel que ha sorprendido a sus fanáticos por la dirección de Taika Waititi y la inclusión de Christian Bale como Gorr, villano de la producción.

El intérprete del alienígena popularmente conocido como el “Carnicero de dioses” o también como el “Redentor”, recordó su recorrido por Chile en 2003, momento en el cual se fue de mochileo junto a su esposa desde Santiago hacia Torres del Paine. “Fue hermoso”, enfatizó el inglés ganador de dos Globos de Oro.

Asimismo, en entrevista con Publimetro, el británico prosiguió hablando sobre su papel como Gorr, quien según comentó Waititi, ha sido considerado como uno de los mejores villanos de Marvel hasta ahora.

“Es muy emocionante escucharlo, ¿no? Y es muy buena compañía con los villanos con los que estoy familiarizado, al menos, del Universo de Marvel, así que eso es increíblemente bueno. Terminamos con una película realmente magnífica que tiene personajes fantásticos, gran humor, muy divertida, pero también conmovedora”, señala el actor de 48 años de edad.

Con relación a las expectativas del filme afirma que sabe que la audiencia quiere que salga la película, pero que no siente competencia con otros actores.

“Realmente no pienso demasiado en eso y cada espectador tiene su propia opinión. Yo creo que es un personaje realmente atractivo, pero en cuanto a ‘el mejor’… Tienes que haber visto todas las películas para saber eso y ciertamente yo no lo he hecho”, sentencia.