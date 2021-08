La ex participante de Calle 7, Camila Nash, llevaba tres años soltera y, cuando comenzó a desmotivarse, su panorama amoroso dio un repentino giro de 180°. Y es que con tan solo un match en la aplicación de citas Tinder, la ex chica reality fue flechada por Cupido.

Así lo contó en Las Últimas Noticias. “Yo quería un compromiso pero no encontraba una persona que provocara en mí ganas de comprometerme. Alguien con quien conectar y caminar juntos”, confesó Camila.

Fue así como una amiga la convenció para bajar la aplicación y le resultó al primer intento. “Me daba vergüenza. No sabía nada, pero entré. Yo no sabía usar bien la aplicación. Hice un montón de match pero sin querer”, relató.

En esa búsqueda fue cuando conoció a su actual pareja, quien inmediatamente le mandó un mensaje de compromiso. “Le di like a Rodrigo y él ya me había dado like a mí y me salió “hicieron match”. Ahí vi que me había mandado un mensaje que decía “cásate conmigo””.

Luego de eso fue cuestión de tiempo para que ambos se enamoraran perdidamente. “Tuvimos una cita de 21 horas. Pasamos todo el fin de semana juntos y al otro domingo, nos pusimos a pololear”, contó Camila que incluso ya le presentó su pareja a su familia.

“Me siento súper enamorada. Se lo presenté a mi familia, él me presentó a la suya. Es algo que no había sentido con ninguna de mis parejas. Siempre tenía miedo al que dirán, a los comentarios y ahora no tengo miedo”, expresó la joven, quien confesó que ya tienen planes para ir a vivir juntos.