¿Están juntos? Revelan segunda cita entre Bad Bunny y Kendall Jenner acompañados de Justin y Hailey Bieber

Un potente rumor sobre un nuevo romance tiene a todo el mundo pendiente y con la boca abierta. Se trata de supuestos acerca de que la famosa ícono de la moda Kendall Jenner estaría saliendo con el cantante boricua Bad Bunny.

Y es que luego de que se supiera de una aparente cita entre los famosos en la que habrían sido vistos besándose, durante la noche del pasado jueves fueron sorprendidos juntos nuevamente, aunque esta vez acompañados de Justin y Hailey Bieber en lo que pareció ser una cita doble.

Así lo dio a conocer The U.S. Sun, medio que sostuvo que una fuente les habría confirmado que el Conejo Malo y Kendall Jenner habrían tenido una romántica cita en compañía de los Bieber y que, luego de la cena, el puertorriqueño salió del restaurante por separado para evitar ser captado por las cámaras.

“Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era”, consignó el medio estadounidense.

Hay que recordar que la figura de The Kardashians se encuentra soltera desde noviembre de 2022 luego de que se separara del jugador de la NBA Devin Booker.

En tanto, lo último que se sabía es que Bad Bunny está saliendo con Gabriela Berlingeri desde 2017, aunque recientemente han existido especulaciones acerca de que habrían sufrido una separación.

Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 19, 2023