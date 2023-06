El conmovedor agradecimiento de Claudia Conserva a Pollo Valdivia: “Se entregó por completo a cuidarme”

El último capítulo de la serie documental Brava fue emitido recientemente y Claudia Conserva emocionó a cientos de personas tras anunciar que venció al cáncer.

A pesar de que su familia le pidió mantener todo el proceso de su enfermedad en privado, la animadora de televisión tomó la decisión de documentar cada etapa hasta su cura y, ante los alentadores resultados, anunció que pronto estaría de vuelta en televisión.

En conversación con LUN, la actriz reflexionó sobre los últimos meses y destacó a su esposo Juan Carlos “El Pollo” Valdivia y padre de sus dos hijos, por ser un pilar fundamental a lo largo de todo su diagnóstico.

“Se entregó por completo a cuidarme, escucharme, sostenerme y darme la fuerza para enfrentar las dificultades. Un hombre que estuvo a la altura de la situación y que me hace admirarlo cada día más. Ambos tomamos plena conciencia de la fragilidad de la vida”, dijo.

Además, habló sobre su motivación para grabar su proceso a pesar de las aprehensiones de su familia, la cual le dijo que no se expusiera de esa forma. “No había nada concreto que indicara que sobreviviría y, en caso de que fracasara todo, no querían tener un registro mío así (…)

“Los escuché, lo pensé y les pedí perdón por provocarles más sufrimiento, pero les dije que lo iba a hacer igual. Sentía que debía hacerlo, que era irresponsable de mi parte no advertir sobre la importancia de hacerse un examen a tiempo“, señaló

“Había escuchado que era duro el tratamiento pero jamás imaginé lo que viví. Sentí que era mi deber expresar la importancia que juega la familia y recalcar que es un drama familiar“, aseguró.

En relación a sus planes futuros, Claudia señaló que se encontraba asimilando y meditando cómo quiere vivir lo que le queda de vida.

“Por ahora, escuchar mi cuerpo, tratarlo con todo el cuidado que merece, sentir que nada es tan importante, no andar apurada ni estresada, meditar a diario, cambiar mi alimentación, hacer ejercicio, detenerme a observar y disfrutar de la naturaleza”, señaló al citado medio.