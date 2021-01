Claudia Conserva suele compartir varias anécdotas en su programa Milf de TV+ y, una de las más recientes, fue cuando este lunes se refirió a un comentario donde el ex tenista Marcelo “Chino” Ríos, dio su opinión sobre la animadora de TV.

“¿Saben quién me ‘gordeó’ una vez? Que me dolió igual… cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito. El Pollo (Valdivia) me llevaba al Lomitón… y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes (gesticulando) y me lo comía todo”, señaló antes de ir al grano.

Lee también: No hay respeto: Encontraron foto a tamaño real de Ana de Armas en el basurero de Ben Affleck tras ruptura

“Y cáchate que al Chino Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, ‘cabras’ de la época, a ver cómo las encontraba y yo dije ‘oh, sale mi foto… a ver’ y el ‘Chino’ dice ‘es linda, pero un poco gorda’. Me dolió hasta el alma“, agregó.

Cabe señalar que en ese momento las panelistas conversaban sobre el cuerpo junto a Berta Lasala, Majo Torrealba y Fran Conserva. Y el peso fue uno de los temas que se tocaron, por lo que los dichos de Ríos vinieron a la memoria de la ex Miss 17.

Finalmente, para darle cierre a la anécdota, la productora y hermana de Claudia Conserva le advirtió que “el Chino es vengativo, no lo provoques”, en un espacio que sacó carcajadas en el panel.