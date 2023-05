“Acá estoy”: Claudia Conserva envía emotivo mensaje a Aylén Milla tras revelar diagnóstico de cáncer

Gran conmoción generó la revelación realizada por la influencer argentina Aylén Milla, quien decidió realizar una transmisión en Instagram para contarle a sus seguidores que desde algunos meses se encuentra luchando contra un cáncer de mama.

“Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”, fue parte de lo que dijo la modelo en este live, despertando no solo preocupación, sino que además repletándose de mensajes de apoyo y cariño en este difícil momento personal.

Dentro de los comentarios recibidos, figura el de la animadora televisión Claudia Conserva, quien en junio de 2022 dio a conocer que fue diagnosticada de la misma enfermedad.

“Un abrazo bien apretado, todo mi apoyo y cariño. Lo que necesites acá estoy”, escribió la comunicadora, un mensaje que sacó aplausos entre los seguidores de Milla.

“Hermosa”, “otra luchadora”, “bravas” y “cuando se habla con el corazón y esa humildad se traspasa fronteras”, fueron parte de las reacciones de los usuarios.

La lucha de Claudia Conserva

El 27 de junio de 2022, Claudia Conserva utilizó su cuenta de Instagram para informar ha sido diagnosticada con cáncer de mama, iniciando una lucha que las personas han seguido desde cerca por sus publicaciones en redes sociales y una serie-documental transmitida por televisión.

“Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambio en un día. 2021 todo perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: Cáncer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla”, expresó en ese entonces.

Asimismo, agregó “qué importante es chequearse una vez al año, un diagnóstico a tiempo puede tener mejor pronóstico. No se olviden de eso. Grábenselo”.

“Estoy rodeada de amor por mi círculo más íntimo, mi familia. Tengo a los mejores a mi lado para sostenerme. Comienzo a prepararme física y psicológicamente para lo que se viene (…). Pido respeto y comprensión ante un momento tan complejo“, continuó después.

En una de sus publicaciones más recientes, Conserva manifestó sus sensaciones a nueve meses de dicho diagnóstico. “Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento”, sostuvo.

Además, se refirió a su decisión de registrar este duro proceso. “Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad”, explicó.