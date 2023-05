“Se acabó, queda lo último”: La alegría de Claudia Conserva al revelar importante resultado médico por cáncer

En junio de 2022, Claudia Conserva daba a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama, asegurando que “me tengo que preparar para dar una dura batalla”.

Este jueves 25 de mayo, a menos de un año de la noticia, la animadora reveló que logró ganarle la batalla a la enfermedad.

¿Qué dijo Claudia Conserva?

La conductora confesó la noticia en el capítulo final del documental Brava, emitido por TVN, donde informó que su médico de cabecera le dijo que ya no le quedaban rastros de cáncer.

“Estoy muy contenta, porque me avisaron que en la biopsia no existían rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que les dieron resultados positivos. Gané, gané”, expresó en el programa.

Esto, luego que la animadora se sometiera a varias sesiones de quimioterapia y a una operación de extirpación.

“Estoy feliz de estar libre de cáncer, se acabó, queda lo último. Pasó, pasó huevón (sic), le gané, le gané”, añadió entre lágrimas.

Apoyo a Aylén Milla

Durante la jornada del jueves, Aylén Milla decidió hacer público su diagnóstico de cáncer de mama y que lleva 16 quimioterapias, proceso que inició en noviembre del 2022 al enterarse de la noticia.

En ese contexto, Claudia Conserva expresó su empatía y solidaridad con la argentina. “Un abrazo bien apretado, todo mi apoyo y cariño. Lo que necesites acá estoy”, comentó.