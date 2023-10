Claudia Conserva responde sin filtro a críticas por documental: “Me sorprendió de dónde vinieron”

Claudia Conserva será una de las invitadas de este viernes en un nuevo capítulo del Podemos Hablar de Chilevisión, donde abordará las críticas que recibió por su documental que retrató su proceso de lucha contra el cáncer de mama.

En una íntima entrevista con Jean Philippe Cretton, la animadora de televisión reconoció que “este documental me costó muchas conversaciones, muy ásperas, con el Pollo (Valdivia) y con mis hijos. Nadie estaba de acuerdo“.

“Todos me decían no, por ningún motivo, no lo hagas, por qué te vas a exponer, qué necesidad tienes, no Claudia, entra en razón”, agregó Conserva, quien además reveló que incluso un ejecutivo de televisión llegó a su casa para preguntarle si estaba segura.

“A mi familia les dije «perdónenme, me van a perdonar. Yo creo que si uno dejase de hacer cosas por lo que piensa el resto, uno haría bien poco. Y aquí me voy a arrancar con los tarros y les pido perdón por el resto de mi vida. Yo los amo y perdónenme por revivir esto a través del docu, pero para mí es demasiado importante»”, confesó.

Claudia Conserva responde a críticas

La actriz se desahogó al ser consultada sobre las críticas que recibió por parte de fundaciones y agrupaciones de pacientes con cáncer.

“Te voy a ser súper honesta, porque ahora nada me importa, digo todo, ahora estoy sin filtro, me sorprendió de dónde vinieron las críticas“, partió diciendo.

Luego, sostuvo “que te cuestione la Asociación de pacientes oncológicos, cuando mi intención fue rendirle un homenaje a todas las personas que han vivido este proceso sin recursos“.

“Yo con recursos, porque tenía seguro, en condiciones de un hombre que me ama y una familia que estaban todos pendientes de mí, de tenerme lo más feliz. Fui afortunada por todos lados y fue un infierno“, expresó.

La presentadora de televisión aseguró que su objetivo era rendir un homenaje a las personas que están pasando por una situación similar para “que todo el mundo sepa lo terrible, lo horrible, lo feroz que es para la persona, para el paciente y para el entorno“.

Sin embargo, no se esperaba que recibiera comentarios en su contra por parte de las mismas personas a las que estaba dedicado el documental.

“Que te digan los mismos pacientes que es morboso y que hay como una sobreactuación, yo no sé qué vieron ellos o cómo vivieron ellos su proceso, ¿por qué yo querría ponerle color? O sea, fue peor yo creo, y para otras personas es mucho peor”, puntualizó.

