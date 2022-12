“¡Qué mentiroso!”: Claudia Pérez respondió a Rodrigo Muñoz por la verdadera razón de por qué lo echó de la casa

En un nuevo episodio del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, la conocida actriz nacional, Claudia Pérez, contestó los dichos que su esposo, el actor Rodrigo Muñoz, dijo en el mismo espacio, quien aseguró que lo echó de la casa porque no regó una planta.

En este nuevo capítulo del programa conducido por Jean Philippe Cretton, que también contó con la presencia de Mary Rose McGill, Kike Acuña, Javiera Acevedo, Patricio Mejías, la artista vio las declaraciones de Muñoz y exclamó: “¡Mentira! ¡Qué mentiroso!”.

“El que no haya regado la planta, esa gota que no cayó en la planta, fue la gota que rebalsó el vaso“, aseguró.

“Por eso se fue de patada“, agregó tras ver las palabras de Muñoz, quien comentó que “ella riega el antejardín y yo riego el patio, y un día llega y me dice: ¿tú eres el encargado del patio?, sí, me mataste una planta. Por la planta me echaron“.

En la misma línea, Pérez estableció que “Rodrigo no sabe que existe la escoba, la aspiradora, él cree que solamente está la cocina y que se lavan los platos. Además que no me mató cualquier planta, me mató una camelia“.

Luego, Jean Phillippe le preguntó si efectivamente lo echaba mucho de la casa, ante lo que ella contestó que “sí, lo que pasa es que no se va, ese es el problema, es como con elástico la cuestión”.

“Una vez nos separamos porque estábamos trabajando mucho juntos y estábamos separados, o sea llevábamos más de seis meses separados, y yo estaba saliendo ahí, a carretear, y lo pase muy bien, y de repente con la persona que estaba saliendo le dije ‘oye, querí ir para la casa’ y por suerte no fue, porque llegué a mi casa y estaba metido dentro de la cama”, argumentó.

“Le dije ‘¿qué estás haciendo acá?’ ,’no, es que, lo que pasa, es que me echaron de la otra casa’. Lo echaron los amigos”, finalizó.