Claudia Schmidt sufrió aparatoso accidente doméstico por el que terminó con licencia: “Tuve mala pata”

Claudia Schmidt tuvo un aparatoso accidente en su casa, del cual no salió muy bien parada. De hecho, tuvo que quedarse varios días en reposo e incluso con una licencia médica para recuperarse de la fuerte caída.

“Se me fue todo el pie hacia el lado derecho, se me dobló el tobillo y caí“, fue parte de la explicación que dio acerca de cómo terminó con un esguince en su pie. Incluso, debió usar una bota ortopédica.

“Quedé con un esguince grado dos y unas mini fracturas. Me fui con una bota especial. Y bueno, debo evitar caminar, así es que estoy en cama tratando de no forzar la pierna“, reveló a LUN la animadora de “Zona de Estrellas”.

“Simplemente fue un accidente. Tuve mala pata, como se dice. Ni yo entiendo cómo llegué a caerme. También quedé con algunos rasguños en la mano y en mi brazo al tratar de apoyarme”, relató.

La están regaloneando

Sin embargo, no todo ha sido malo. Durante estos días, le ha llegado bastante cariño: “Tengo una semana de licencia. Apoyé mal el pie no más, eso pasó. Pero sabes, estoy contenta igual. Estoy siendo regaloneada, tengo gente que me quiere mucho y que me trae cositas ricas”.

“Tengo colegas del trabajo muy buena onda también, como Adriana Barrientos, quien se acercó a mi casa a dejarme analgésicos“, sinceró.

“Eso es bonito, porque en los momentos complicados aparece gente que te hace sentir bien. Ahora estoy descansando, sin movilidad y debo ponerme hielo tres veces al día”, cerró.

Así quedó el pie de Claudia:

