“Mucha soberbia”: Claudia Schmidt cuestionó a Camila Andrade tras destape de relación con Kaminski

Primero fue la negación de una infidelidad, luego vino el descarte de su relación, para finalizar con la confirmación de su incipiente romance. Esa fue la cronología de la separación de Francisco Kaminski y Carla Jara, que ahora culminó con la confesión de enamoramiento del locutor radial hacia su compañera Camila Andrade.

Todos estos hechos fueron abordados en Zona de Estrellas y donde Claudia Schmidt analizó el rol de la ex Miss Chile en esta situación. Ya que además de no creerle sus declaraciones en torno a una supuesta “amistad” con Kaminski, también enfatizó en su “falta de empatía”.

¿Qué dijo Claudia Schmidt sobre Camila Andrade?

Para comprender mejor el contexto, hay que remontarse a la entrevista televisada que realizó Andrade hace una semana, donde declaró que tienen una “relación súper compleja”. “Pero sí hubo y existen esas intenciones o ese interés de una relación más allá de una amistad“, sostuvo.

Paralelamente, en esa misma entrevista revelaron que Kaminski entregó decidoras declaraciones a Sergio Rojas, confesando que “estoy con ella, yo nunca me había sentido así con nadie”.

En ese sentido, Schmidt fue consultada sobre esta versión más amistosa de Andrade, asegurando que “no le creo”.

“Además que la actitud de Camila me parece con mucha soberbia”, complementó la panelista.

Seguido de esto, sostuvo que “si ella pudiese entender lo que es tener un matrimonio desgastado y que una tercera persona esté tomando tan a la ligera la situación de los otros, quizás ahí podría comprender, y haber tomado otra actitud“.

Por lo mismo, “me da la impresión que es una chica que no ha tenido una relación de pareja estable o un matrimonio. No tiene una familia, no tiene hijos, tiene otro tipo de vida”, agregó.

“Quizás eso hace que no sea una persona que empatice con la situación que estaba viviendo Carla (Jara)”, cerró en su análisis.

