Claudia Schmidt arremetió contra Luis Slimming tras triunfo en Viña: “Hemos sido muy livianitos contigo”

Claudia Schmidt respondió con todo a Luis Slimming, tras las críticas del comediante a aquellos rostros que aseguraron que no tendría éxito en el Festival de Viña 2024.

Todo partió por las declaraciones de Slimming en su programa El Sentido del Humor, en las que hizo referencia a que las críticas de ciertas figuras se debían a las rutinas que hizo de ellos en el Purgatorio.

“Era la vendetta de Jordi Castell, José Miguel Viñuela, Claudia Schmitd, Daniella Campos y todo ese percolado de huevones que está alrededor”, expresó el humorista, desatando nuevamente el enojo de la comentarista.

La respuesta de Claudia Schmidt a Luis Slimming

En una conversación en Zona de Estrellas, la panelista de farándula aseguró que el comediante la tiene aburrida y le realizó una advertencia en caso de que siga hablando de ella u otros rostros televisivos.

“Sigue creyendo que es superior a todos nosotros, cuando él hacer humor en base a lo que él cree que a todo el mundo le puede gustar”, comenzó Schmidt, refiriéndose a su paso por El Purgatorio.

Además, añadió: “Tu humor a no todas las personas le agrada. Hasta ahora hemos sido muy livianitos contigo, pero empieza a hacerte el cuerito de chancho, porque la cosa se puede poner peor. Tú no estás entendiendo cuál es este juego. Tú estás creyéndote que haces reír a todo el mundo y eso no es así”.

