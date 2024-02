Claudia Schmidt lanzó descarnada crítica a Javiera Contador: “Se farreó la oportunidad”

Claudia Schmidt analizó el paso de Javiera Contador por el escenario del Festival de Viña 2024, donde el público la despidió en medio de pifias y abucheos.

La panelista de Zona de Estrella fue implacable y barrió con la presentación de la comediante, cuestionando la preparación de Javiera Contador y su rutina.

“No se puede culpar al momento que se está viviendo, a la odiosidad de la gente, ni a un artista internacional de primer nivel que haya dejado la vara muy alta”, comentó en primera instancia la panelista.

“No hubo un trabajo acorde ni a la altura, se farreó la oportunidad de poder demostrar lo talentosa que es“, arremetió Claudia Schmidt, que luego se lanzó sin filtro contra la humorista.

“Tú sabías que no estabas preparada, que tu rutina no estaba al nivel para subirte a ese escenario (…) No creo que haya valido la pena ganarte esa cantidad de millones”, arremetió la uruguaya.

Claudia Schmidt sin filtro

La crítica no quedó ahí, ya que Claudia Schmidt reveló la supuesta cifra por la que Javiera Contador se presentó en la segunda noche del certamen viñamarino.

“Dicen que a Javiera (Contador) se le pagó 22 millones de pesos por presentarse en el escenario. ¿Sabe usted cuando artistas quisieran tener la oportunidad de pararse ahí y presentar algo, al menos, un poquito decente?”, arremetió la uruguaya.

“(No puedes) darte el lujo, más encima, de poner la cara para echarle la culpa a producción, a la prensa, al odio en el país… ¿Qué me están diciendo? Son todos unos cara de r..”, remató luego la panelista.

Síguenos en