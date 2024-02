El irónico análisis de Claudia Schmitd a la rutina de Luis Slimming: “Esperando mi bono”

Claudia Schmitd sacó la voz tras la exitosa rutina con la que Luis Slimming se consagró en el Festival de Viña y analizó el paso del humorista a quien había criticado con gran intensidad antes de su presentación.

La ex modelo y ahora opinóloga había sido muy crítica con “Don Comedia”, semanas antes de su debut en la Quinta Vergara y le envió un duro consejo, esbozando que sería mejor que no se presentara en el importante certamen.

“¿Qué estás haciendo? Lo bueno sería que te bajaras y no te presentaras. Ese es mi consejo para ti, porque o sino voy a pensar que acá contratan gente que esté dispuesta a ir al Festival y ser pifiada de gusto”, expuso en contra del comediante.

Pero ahora, tras el éxito que cosechó Luis Slimming en la tercera noche del festival, la comunicadora aprovechó el espacio que tiene en el panel de Zona de Estrellas para reflexionar sobre sus dichos.

Claudia Schmitd y su crítica a Luis Slimming

“Yo estoy contenta porque mi trabajo funcionó. Lo arrinconé, lo puse contra las cuerdas. Le di duro. Y mira lo que lograste, Luchito. Felicitaciones para ti y tu equipo. Eres un bebé de cuna todavía”, expresó.

Para su análisis Schmitd utilizó la ironía y con respecto a sus comentarios expuso que “uno te aprieta un poquito. Se nota que tu papá era pinochetista, obvio. Porque te gusta, te gusta que te den duro, papi”.

“Me encanta. Estoy de verdad contenta, me gustó tu trabajo. No voy a decir que fue ‘ohhh, no’. Pero me reí contigo, cabro. Qué bueno. Ahora estoy esperando mi bono”, agregó.

En cuanto a las críticas y las polémicas que arrastró las últimas semanas, valoró que “tu equipo escuchó las críticas del espectáculo y la farándula. Y lograste subirte ahí y taparnos la boca. Así se hace, papá. Con trabajo, con esfuerzo, con inteligencia”.

