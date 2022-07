“Es totalmente falsa”: Claudio Castellón rompe el silencio tras denuncia de violencia intrafamiliar

El actor chileno Claudio Castellón rompió el silencio tras la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) presentada por su ex pareja y madre de su hija, la personal trainer Francisca Masanes.

La acusación fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su programa de Instagram Bombastic Prime. Según leyó la comunicadora, Masanes afirmó que “esa luz y brillo que ven en mis ojos desapareció por mucho tiempo, permití que tomaran decisiones por mí, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen —y muy en resumen— violencia pasiva de la peor”.

“Hoy lo puedo ver. Ya lo procesé, me sané, me curé y me prometí nunca más volver a permitir nada que transgreda mi persona (…) El amor no tiene que doler, el amor no tiene que costar. El amor tiene que ser contención, apoyo, compañerismo, confianza y, por sobre todo, respeto”, expresó.

De acuerdo a la denuncia leída por Gutiérrez, el pasado 18 de marzo ocurrió una situación de violencia cuando Castellón habría ido a buscar su hija al domicilio de la madre. “Como ella no se quiso ir con él, comenzó gritarme delante de ella, de forma muy violenta, preguntándose si había recibido el depósito que él hace (de la pensión de alimentos)”, sostiene Masanes.

“Luego, me llamó por teléfono para insultarme descontroladamente, con gritos y groserías. Esta situación es habitual, como pueden dar cuenta muchos testigos. Me amedrenta tirándome el cuerpo encima, he sentido su descontrol y ha estado a punto de agredirme físicamente“, añadió la deportista en el documento.

Asimismo, detalló que “cada vez aumentan más sus agresiones, incluso actúa así delante de nuestra hija. Siento temor, tanto por mi integridad como por la de nuestra hija”.

En ese contexto, Cecilia comentó que la abogada de la denunciante habría solicitado la prohibición de acercamiento por parte del artista, la cual fue concedida. Sin embargo, en mayo interpuso una demanda, ya que, según leyó la periodista, Castellón habría infringido la medida.

Por lo anterior, el intérprete habría ejercido “actos violentos contra ella, en presencia de su hija de 2 años y otro niño de 6 (…) Evidenció total y absoluto descontrol, generando temor y angustia en ambos niños, y en Francisca, quien se vio obligada a pedir ayuda de Paz Ciudadana”, leyó Gutiérrez.

La respuesta de Castellón

Luego de la repercusión de esta denuncia, Claudio Castellón publicó una extensa declaración en su cuenta de Instagram, tildando la acusación de su ex pareja como “totalmente falsa”.

“Esta versión de violencia dada a conocer recientemente mediante terceros (periodistas) es totalmente falsa y surge de manera reactiva y posterior a mi denuncia. Por ahora y hasta que se dicte una sentencia no puedo ahondar en detalles”, expresó.

En ese sentido, el intérprete aseguró estar “tranquilo” y que “he presentado muchas pruebas que avalan lo denunciado y estoy seguro de que la justicia dictaminará lo que corresponda. La violencia jamás puede ser normalizada, tampoco debe ser falseada”.

Finalmente, el actor mencionó que “exponer solo una ‘supuesta’ parte de la historia puede llevar al error, como es en este caso”.

“Es por el bienestar de mi hija Alicia que hago esta declaración y expongo una parte de mi vida privada dolorosa y que afecta hoy nuestra relación padre e hija. Que pese a que vengo sufriendo por esto hace mucho, nunca lo quise hacer público“, expresó.

“Por lo mismo pido respeto por este delicado momento y agradezco a quienes con su afecto me han apoyado en este tránsito”, concluyó.

Cabe mencionar que la actriz Luz Valdivieso, pareja de Castellón, dejó un comentario en la publicación como una manera de apoyo. “La verdad siempre sale a la luz. Te creo”, escribió.