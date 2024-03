Claudio Michaux reveló su talento oculto previo a estreno de Got Talent Chile

El humorista Claudio Michaux regresará a los streaming de Chilevisión, esta vez junto a Cony Capelli para el react de una nueva edición del nuevo programa de talentos de Chilevisión: Got Talent Chile.

En conversación exclusiva con CHV Noticias, el streamer reveló un talento musical del que poco se sabía, y que lo podría llevar a incursionar en otro ambiente dentro de su carrera.

“Yo creo que tocar la guitarra puede ser un talento”, contó el “tío michoca”, agregando que también puede hacer percusión con distintos objetos.

Talento no revelado de Claudio Michaux

En este sentido, revivió un recuerdo de su juventud. “El otro día me encontré con canciones que escribí. Estaban en una libreta con los acordes y todo, y no sé, las debo haber escrito cuando tenía como 20 años. Y la leí ahora de nuevo, ocho años después, y eran bastante buenas, no me dio ni un cringe“.

¿Qué talento sí o sí tiene que salir en GOT Talent para ser una joyita de la televisión?

– “Ojalá haya comediantes, porque siempre sabemos que el baile o canto son talentos que van a estar sí o sí. Pero los comediantes no siempre están y que haya les da otro toque, otro universo”, analizó el humorista.

No obstante, manifestó que también “pueden ser talentos como la magia u otros medios freak, como romper un martillo con la cabeza. Pero en particular tengo un cariño, por supuesto, con los comediantes”.

