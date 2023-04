Claudio Moreno, actor detrás de Guru Guru, sorprende al mostrar su físico a los 60 años: “No me siento de mi edad”

Claudio Moreno, actor detrás del querido personaje de Guru Guru, sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar su actual físico tras años de entrenamiento.

Moreno, de 60 años, publicó a fines de marzo una serie de imágenes al interior de un gimnasio, donde está realizando una rutina de ejercicios. Las fotos dejan evidencia la musculatura que ha conseguido durante este tiempo.

“Empezando el día con todo el fuaaaa!!! 06:00 de la mañana”, escribió en dicha publicación que desató una ola de comentarios de los usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudio Moreno (@clmoreno.comediante)

Más de 10 años de entrenamiento

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, el comediante se refirió a su estilo de vida fitness. “Siempre me gustó el deporte, sentirme atractivo. Además, me gusta verme bien y que me vean bien”, afirmó.

“No me siento de mi edad. No es que me haga el joven ni mucho menos, pero hago cosas que podía hacer a los 25“, agregó.

En ese sentido, el intérprete indicó que lleva más de 10 años yendo al gimnasio de lunes a viernes, entre las 6 y 7 de la mañana. “Hago pesas, máquinas y dos veces a la semana ejercicios cardiovasculares”, relató.

“Además del ejercicio, yo creo que lo principal es que me alimento bien. Con mi familia comemos comida casera, poco pan, carbohidratos, fritura y comida procesada. Además, consumimos mucha ensalada”, comentó.

Además, sostuvo que “aunque a veces tenga shows tarde y duerma poco, yo igual voy al gimnasio, porque sé lo bien que me hace. Me deja prendido, alegre. Eso tiene que ver con reencantarme conmigo mismo”.

“Nunca he querido ser musculoso ni muy grande. Mi idea es que tenga una anatomía acorde a lo que soy“, finalizó Moreno.