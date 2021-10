Este viernes por la noche se vivió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein. En este nuevo especial de humor fueron invitados Iván Arenas, Álvaro Salas, el huaso Filomeno, Rodrigo Villegas y Claudio Moreno, aunque fue este último quien sorprendió al recordar una historia.

Todo el relato del intérprete de Guru Guru llegó cuando se preguntó quiénes habían sido víctimas de la delincuencia. Ahí, él confesó que en julio de 2019 fue víctima de una violenta encerrona en que le robaron su auto y fue golpeado.

La situación se vivió en avenida Américo Vespucio y sobre esto, Moreno recordó: “Tenía que salir en la caletera camino a Lonquén. La cosa es que llego a esa esquina del cruce y se me pone adelante un auto y detrás otro”.

Siguiendo por esa línea, el también bailarín señaló que no puso resistencia al actuar de los asaltantes. “En esa fracción de segundo veo que se bajan seis monos. Me bajé del auto y entregué todo”, confesó.

Luego de eso, explicó que “la cosa es que me agarran, me tiran al suelo, me empiezan a pegar, te intrusean entero, te sacan toda la hue*, me estaban pegando, me arrastraban”.

Al ver cómo era atacado, el comediante quiso apelar a la solidaridad de quienes lo atacaban por lo que lanzó una súplica. “Yo los quedo mirando y les digo: ‘¡Por favor, soy Guru Guru!‘”, reveló.

Para mala suerte del humorista, los sujetos no tomaron en cuenta su petición y lo siguieron atacando. Por aquello, insistió en que él era el compañero del Profesor Rossa. “¡Soy Guru Guru, soy Guru Guru!’, le insistí'”, dijo.

Para finalizar el relato, y agregándole un toque de humor a su historia, Moreno dijo que quienes le hicieron la encerrona le confesaron algo. “Uno de los flaites me queda mirando y me dice: ‘Si sabemos que eres Guru Guru, lo que pasa es que a nosotros nos gusta el Tutu tutu’”, puntualizó.

A pesar de aquel chiste al final de su historia, Claudio Moreno confesó que esta experiencia fue verdaderamente horrible para él pero, por suerte, recuperó su auto.