Descargo de Claudio Narea sobre Sebastián Piñera generó dura controversia en redes

Claudio Narea reaccionó a la noticia de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de X. El músico nacional se volcó a la red social para reflexionar sobre las posteriores muestras de cariño que tanto la familia, como el mismo ex mandatario, han recibido en los últimos días.

“Es increíble como el presidente del 6% (o menos) ahora es un gran estadista, un tipo bueno como el pan, casi un santo”, partió escribiendo el cantante, haciendo alusión a los resultados de la encuesta CEP de enero de 2022, donde el ex presidente fue evaluado con solo un 6% de aprobación.

“La verdad es que era un mentiroso y un pillo, y solo estaba en política para hacer negocios”, agregó el músico, quien además afirmó que “no había querido hablar de él, pero han pasado muchos pueblos”.

“No me he reído, no celebré su muerte, no voy a bailar en su tumba, pero tampoco me voy a tragar los cuentos. Ya es suficiente con el show barato”, cerró Claudio Narea, que fue rápidamente interpelado por usuarios de la red social.

Las respuestas al post no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios se mostraron a favor de las palabras de Narea, otros criticaron su discurso.

“Me extraña que siendo un tipo inteligente escribas esto. La popularidad de las encuestas es una wea subjetiva, tiene que ver con la percepción de la gente, que es manipulada fácilmente” e “Increíble como un ex integrante de los “Prisioneros” ha tenido que caer en el barro político para que alguien lo recuerde. Debe doler en el ego, no haber ganado ningún premio musical importante”, fueron algunas de las respuestas que le dejaron.

