Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros, reaccionó a los dichos de Jorge González, quien negó la existencia de una reconciliación entre ambos.

En una entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de la Red, el ex líder de la banda de rock chilena señaló que “no hemos hablado con Claudio, no hemos hecho ningunas paces, es algo que dice por decir algo no más”.

Sin embargo, sus palabras tuvieron repercusiones y Narea no dudó en aclarar la situación en Twitter: “Jorge miente. Pero no es un ataque hacia él esto que digo”, escribió.

“Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien. Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también. En todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente”, continuó el ex guitarrista.

Jorge miente. Pero no es un ataque hacia él esto que digo. Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien. Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también. En todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente https://t.co/xRECxGgtZQ — Claudio Narea (@claudionarea) November 16, 2021

Cabe recordar que en octubre pasado, Narea dio una entrevista a La Tercera en la que confirmó que los problemas entre Jorge y él estaban solucionados.

“Con Jorge hemos hecho las paces. Esto es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo”, dijo en esa oportunidad.