El ex guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, reveló que el proyecto musical que llevaba a cabo con el baterista Miguel Tapia llegó a su fin por diferencias económicas.

En entrevista con La Tercera, el músico aseguró que tuvo un conflicto con el baterista por los derechos de la banda para la serie que emitirá Movistar Play sobre el trío.

Al respecto, Narea dijo sobre sus diferencias con Tapia que “yo esperaba solucionar los temas con él, pero el discurso prisionero es incoherente si hay chanchullos por debajo. Él inscribió la marca Los Prisioneros en los 80, pero ahora la ha usado para su propio beneficio”.

“No sé si es venta, cesión o arriendo, pero llegó a un acuerdo en solitario para que contaran nuestra historia, que es la de Jorge, Claudio y Miguel. Y cobra él no más, pero los ingresos deben ser para todos”, agregó.

En la misma línea, el guitarrista manifestó que “era insólito que hicieran una serie sobre la banda y le pagaran solo a Miguel, más allá de que la marca efectivamente la inscribió él”.

“No tiene sentido hacer ningún concierto más con él, porque solo ve su interés personal y no puedo tocar con alguien así. Narea y Tapia no van nunca más”, indicó, confirmando el fin del proyecto Los Prisioneros: Narea & Tapia, que ambos llevaban a cabo desde hace más de 10 años.

A su vez, Narea aseguró que está reconciliado con Jorge González y que tienen una “comunicación abierta”. El músico aseguró que retomaron las conversaciones mediante Instagram, aunque con González usando un seudónimo.

“Con Jorge hemos hecho las paces. Esto es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo. Hace cinco años me envió un correo muy breve y raro, que respondí y ahí quedó todo, porque no respondió más”, contó.

Narea afirmó que “yo todo el rato le cuestioné que tenía que confirmar que era él. Pero incluso me dijo que le gustaría que fuera a verlo a su casa, con uno de mis hijos, pero después se retractaba porque me decía que ‘los periodistas iban a aparecer’. Hablamos de cosas que nadie más que nosotros dos sabíamos. Fue un mes de conversaciones y en tono amistoso”.

“La comunicación con él, en teoría, está abierta. Nosotros éramos muy amigos, sin embargo, él de pronto convenció a la gente que éramos enemigos. El ahora tiene mi teléfono y yo el suyo. Yo sé que él está tranquilo respecto de las cosas que me dijo y viceversa. Creo que hablar fue positivo para los dos. Hubiese sido bueno visitarlo, yo estaba dispuesto, aunque de todos modos el encuentro ahora es posible”, indicó.