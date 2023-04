Claudio Reyes niega haber golpeado a Jajá Calderón: “Es huaso como yo, pero no soy tan porfiado ni mentiroso”

El golpe que Claudio Reyes le propinó a Jajá Calderón sigue dando de qué hablar debido a los recientes dichos del humorista en los que detalla el momento en que sufre la agresión por parte del actor.

Todo comenzó hace un par de días en medio del programa Not News, instancia en la que el comediante entregó detalles sobre el momento de la golpiza.

“Todos se rieron y me aforró tres cornetes. No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego“, aclaró Calderón, quien se mostró muy afectado.

Incluso, señaló que desde el incidente se encontraba en sesiones con una psicóloga.

El actor no se quedó en la indiferencia tras el testimonio del humorista y no sólo le contestó sin filtro, sino que, además, desmintió algunas partes de su historia.

“Nunca le pegué un combo en el hocico. Primero, no le pegué un combo en el hocico, porque de habérselo pegado (…) no le habría volado uno, sino que tres o cuatro dientes”, comenzó diciendo Reyes en el programa Viernes Troll.

“Me llamaron mis amigos, mis compadres (…) cagados de la risa, dijeron: ‘Oye, la cagó este conche… En dos semanas más va a parecer con una resonancia nuclear, en que le apareció una fisura en el cráneo por la pateadura en la cabeza que le di en el suelo”, continuó sin censura.

“Oye el hue… mentiroso. Mira, a mí me caía bien este hue… porque siempre lo encontré un hue… fome, pobrecito. Lo uní y lo metí en el club, ya, listo, que tanto, el hue.. es huaso como yo, pero yo no soy tan hue… ni tan porfiado, ni tan hincha, ni mentiroso”, afirmó el cantante.

Luego, se burló de lo que dijo el humorista sobre el momento del golpe y señaló que era mentira que hubiera estado contando un chiste.

“Vivió una realidad paralela a la que vivimos todos. Contando que un chiste… mentiroso culi… Decir que anda contando un chiste. ¡Mentira! Nos tenía a todos a los 15 o 16 hue… que habíamos ahí, así las hue… hinchadas, porque repetía la misma hue…”, cerró el actor, antes lo cual había dicho que no quería hablar más del comediante.