Ruby Rossi es una adolescente que ama cantar, pero que de hacerlo frente a un público su timidez aparece y su voz no puede salir de su cuerpo. Es por eso que decide desafiarse a sí misma y se suma al coro de su colegio. Sin embargo, su mayor temor no es la vergüenza de presentarse ante sus pares si no qué dirá su familia, ya que su madre, padre y hermano mayor son sordomudos y la música está vetada en su hogar.

Esa es la premisa de CODA, el filme que cuenta con tres nominaciones a los Oscar 2022 (Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto) y que la temporada de premios la ha catapultado como una contendiente a vencer por el galardón más importante de la noche del 27 de marzo.

El titulo protagonizado por Emilia Jones y dirigido por Sian Heder fue la sorpresa en los PGA (Premio de Sindicato de Productores) y los SAG (Premio del Sindicato de Actores), ambos -y especialmente el primero- suelen ser dos predictores de lo que sucederá en los premios de la Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La película es el remake estadounidense de La Familia Bélier (La Famille Bélier), una cinta francesa del 2014 que en los Premios César (conocidos como los Oscar de París) tuvo 6 nominaciones en 2015 y su protagonista Louane Emera, se llevó la estatuilla a Mejor Actriz Revelación.

El resto del reparto de CODA lo componen Troy Kotsur (quien ya fue premiado por sus pares en los SAG por su interpretación y en los Bafta), Marlee Matlin, Ferdia Walsh-Peelo y Amy Forsyth, entre otros.

Pese a que esta versión estadounidense del drama familiar francés no aparecía inicialmente entre las favoritas de los Oscar, su nombre empezó a agarrar fuerza tras sus éxitos en los premios de los sindicatos de la industria. Ahora habrá que esperar para ver si le alcanzará para encantar a los votantes de la Academia o si quedará en el camino.

Como dato: desde el 2000, la PGA ha premiado en 16 oportunidades la misma cinta.

Entre las películas con más nominaciones destacan The Power of the Dog (12 nominaciones), Dune (10) y Belfast con West Side Story (7).

Revisa el tráiler de CODA acá: